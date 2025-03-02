Прокуратура проверила челябинский вуз, где не платят зарплату сотрудникам

Межведомственное совещание по вопросам оплаты труда провела прокуратура Центрального района Челябинска. С представителями правоохранительных органов, госинспекции труда и районной администрации там обсудили итоги работы по выявлению должников по зарплате и ликвидации задержек выплат.
На совещании выступили представители Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, сотрудники которого в начале этого года жаловались в прокуратуру на долги вуза по зарплатам. В ЮУрГГПУ проходила прокурорская проверка. Заслушав объяснения о сложившейся ситуации, прокуратура объявила учебному заведению предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников.
— Участники выработали комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия в целях выявления должников по заработной плате и принятия мер реагирования, — подвели итоги в надзорном ведомстве.