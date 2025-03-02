Прокуратура проверила челябинский вуз, где не платят зарплату сотрудникам

На совещании выступили представители Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, сотрудники которого в начале этого года жаловались в прокуратуру на долги вуза по зарплатам. В ЮУрГГПУ проходила прокурорская проверка. Заслушав объяснения о сложившейся ситуации, прокуратура объявила учебному заведению предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников.