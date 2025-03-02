Губернатор Хоценко и омские строители обсудили ключевые стройки региона

Напомним, строки сдачи этого объекта в «Серебряном береге», как и подрядчики, неоднократно менялись. Сейчас школу достраивает компания «Русстрой», и 1 сентября школа наконец-то распахнет свои двери. Депутаты Омского горсовета уже присвоили ей номер — 155.