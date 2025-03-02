Губернатор Хоценко и омские строители обсудили ключевые стройки региона

Глава региона Виталий Хоценко провел областной штаб по координации строительства в регионе. Обсуждались темпы возведения ключевых социальных объектов: школы в микрорайоне «Серебряный берег», госпиталя ветеранов войн и ледового дворца в Калачинске.
«Сейчас на площадке работает новый подрядчик, — рассказал Виталий Хоценко о строительстве школы. — Стройка идет по графику, на объекте работает порядка ста строителей».
Напомним, строки сдачи этого объекта в «Серебряном береге», как и подрядчики, неоднократно менялись. Сейчас школу достраивает компания «Русстрой», и 1 сентября школа наконец-то распахнет свои двери. Депутаты Омского горсовета уже присвоили ей номер — 155.
Под госпиталь для ветеранов войн реконструируется бывший роддом № 5 по улице Рождественского. На реконструкцию выделено 400 млн рублей, объект возводит ООО «Ростпромстрой».
Как сообщил Виталий Хоценко, по словам подрядчика, госпиталь будет сдан раньше срока. Строительство ледового дворца в Калачинске идет по плану.
Ранее мы писали, что спортивный объект должны построить до конца 2025 года.