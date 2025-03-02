МВД обратилось к белорусским водителям из-за летних шин

В ведомстве подчеркивают, что по причине переменчивой погоды в Беларуси водителям следует не спешить и менять шины на летние. Кроме того, следует ехать со скоростью, соответствующей условиям на конкретном участке. Также не рекомендуется совершать резких, необдуманных маневров. В МВД советуют водителям неукоснительно соблюдать требования как знаков, так и светофоров.