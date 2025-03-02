МВД обратилось к белорусским водителям из-за летних шин. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве подчеркивают, что по причине переменчивой погоды в Беларуси водителям следует не спешить и менять шины на летние. Кроме того, следует ехать со скоростью, соответствующей условиям на конкретном участке. Также не рекомендуется совершать резких, необдуманных маневров. В МВД советуют водителям неукоснительно соблюдать требования как знаков, так и светофоров.
«Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей», — акцентировали внимание в ведомстве.
Кстати, десять новых светофорных объектов появится в 2025 году в Минске.
Кроме того, в Минске приступили к мытью дорог.
Ранее под Лидой водитель Volkswagen насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге.