Вода исчезнет во множестве домов Владивостока в ближайшие дни

Владивосток готовится к серии отключений воды из-за плановых ремонтных работ. В ближайшие дни жители Владивостока столкнутся с временным отсутствием водоснабжения. Причина — плановые ремонтные работы, которые проведёт «Примводоканал». Информация о графике отключений и списке адресов опубликована на официальном сайте организации.
Первые отключения запланированы на среду, 5 марта. С 9:00 до 17:00 без воды останутся:
— улица Героев Хасана, дома 13 и 13а;
— улица Нестерова, дом 1а.
В этот же день, но с 9:00 до 19:00, отключение затронет большее количество домов:
— проспект 100-летия Владивостока, дома 86, 107−143, 155;
— улица Арсенальная, дом 15;
— улица Давыдова, дома 7, 9, 11, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24−38, 29 (стр. 5), 31а;
— улица Кирова, дома 2, 2а, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2;
— улица Русская, дома 21, 21а, 21б, 21 В, 21д, 25, 49, 53, 53а, 53б, 53 В, 53д;
— улица Узбекская, дома 13 и 15.
Вторник, 11 марта, станет днём отключений для жителей улицы Черемуховой. С 9:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома 8, 10, 12а и 16.
Среда, 12 марта, станет наиболее масштабной по количеству отключений. С 9:00 до 16:00 водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— улица Адмирала Кузнецова, дом 74;
— улица Ватутина, дом 24 (стр. 2);
— улица Каплунова, дома 5, 13, 13а, 15, 17;
— улица Нейбута, дом 55;
— улица 4-я Террасная;
— улица 5-я Террасная;
— улица Черняховского, дома 3, 5, 13;
— улица Яблочкова, дом 55.
В этот же день, но с 9:00 до 19:00, отключения затронут ещё более 10 адресов:
— улица Березовая, дом 25;
— улица Калинина, дома 82, 84, 115, 115а, 115б, 153, 173, 177, 225;
— улица Пихтовая, дома 21, 21а, 21б, 26 г, 35, 35а;
— улица Тополевая, дом 30;
— улица Ясеневая, дом 8.
Специалисты «Примводоканала» подчеркивают, что все отключения связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ. Жителям рекомендовано заранее подготовиться к временным неудобствам.