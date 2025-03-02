В Кишиневе проходят весенние ярмарки и Масленица: Где жители столицы могут купить мэрцишоры и отведать горячих блинов

Мэрия Кишинёва сообщает о проведении в воскресенье, 2 марта, весенних ярмарок.
Центр:
До 10 марта на площади Великого национального собрания проходит весенняя ярмарка.
Сквер у Кафедрального собора — ярмарка народных мастеров и производителей-женщин.
Тематическая ярмарка «Весна» на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — до 21 марта.
Кстати, там же в центре столицы, в городском парке «Штефан чел Маре» 2 марта пройдёт мероприятие «Масленица», организованное Русской общиной Молдовы. Русская община Республики Молдова приглашает всех на Масленицу! Праздник состоится 2 марта с 12:00 до 16:00 в парке им. Штефана чел Маре г. Кишинёва.
Ботаника:
До 10 марта проходят весенние ярмарки-продажи мэрцишоров и сувениров.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», пройдёт «Yard sale».
Весенние ярмарки и ярмарки садовых цветов — по различным адресам до 10 марта.
Чеканы:
Весенние ярмарки на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру (сквер у Солнечного дерева).
Рышкановка:
По различным адресам — весенние ярмарки по продаже сувениров и садовых цветов.