В Кишиневе проходят весенние ярмарки и Масленица: Где жители столицы могут купить мэрцишоры и отведать горячих блинов

Кстати, там же в центре столицы, в городском парке «Штефан чел Маре» 2 марта пройдёт мероприятие «Масленица», организованное Русской общиной Молдовы. Русская община Республики Молдова приглашает всех на Масленицу! Праздник состоится 2 марта с 12:00 до 16:00 в парке им. Штефана чел Маре г. Кишинёва.