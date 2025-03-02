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В Кишиневе проходят весенние ярмарки и Масленица: Где жители столицы могут купить мэрцишоры и отведать горячих блинов

Мэрия столицы сообщает о проведении в воскресенье, 2 марта, весенних ярмарок и Масленицы.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает о проведении в воскресенье, 2 марта, весенних ярмарок.

Центр:

До 10 марта на площади Великого национального собрания проходит весенняя ярмарка.

Сквер у Кафедрального собора — ярмарка народных мастеров и производителей-женщин.

Тематическая ярмарка «Весна» на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — до 21 марта.

Кстати, там же в центре столицы, в городском парке «Штефан чел Маре» 2 марта пройдёт мероприятие «Масленица», организованное Русской общиной Молдовы. Русская община Республики Молдова приглашает всех на Масленицу! Праздник состоится 2 марта с 12:00 до 16:00 в парке им. Штефана чел Маре г. Кишинёва.

Ботаника:

До 10 марта проходят весенние ярмарки-продажи мэрцишоров и сувениров.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», пройдёт «Yard sale».

Весенние ярмарки и ярмарки садовых цветов — по различным адресам до 10 марта.

Чеканы:

Весенние ярмарки на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру (сквер у Солнечного дерева).

Рышкановка:

По различным адресам — весенние ярмарки по продаже сувениров и садовых цветов.

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