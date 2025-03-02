В Красноярском крае произошло землетрясение

На севере Красноярского края произошло землетрясение.
Толчки зафиксированы 2 марта в 06:54 в таких сёлах, как Ессей (Эвенкийский район), Каяк (Таймырский Долгано-Ненецкий район), а также в посёлках Таймырского Долгано-Ненецкого района Новая, Катырак, Кресты, Хатанга, Хета, Жданиха, Старый Попигай и Чиринда Эвенкийского района. Интенсивность землетрясений составила от II до III баллов.
Отметим, II балла — это едва ощутимое землетрясение. Колебания ощущают некоторые люди, находящиеся в покое внутри помещений, особенно на верхних этажах.
III балла — это слабое сотрясение. Землетрясения ощущают немногие люди, находящиеся внутри помещений, под открытым небом — лишь в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим лёгким грузовиком. При таком землетрясении можно наблюдать лёгкое раскачивание висячих предметов, более сильное — на верхних этажах.