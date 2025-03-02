В Красноярском крае произошло землетрясение

III балла — это слабое сотрясение. Землетрясения ощущают немногие люди, находящиеся внутри помещений, под открытым небом — лишь в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим лёгким грузовиком. При таком землетрясении можно наблюдать лёгкое раскачивание висячих предметов, более сильное — на верхних этажах.