В уфимском Сипайлово снесли три торговых киоска

Как сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов, с начала года власти снесли 31 НТО, из которых 15 — в феврале.
— Все они работали без правоустанавливающих документов и не пополняли при этом бюджет города, — отметил он.
На этой неделе в уфимском микрорайоне Сипайлово демонтировали еще три незаконно установленных торговых объекта. Все они находились на улице Бикбая, 1.
Как сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов, с начала года власти снесли 31 НТО, из которых 15 — в феврале.
— Все они работали без правоустанавливающих документов и не пополняли при этом бюджет города, — отметил он.