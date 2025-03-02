Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском Сипайлово снесли три торговых киоска

На этой неделе в уфимском микрорайоне Сипайлово демонтировали еще три незаконно установленных торговых объекта. Все они находились на улице Бикбая, 1.

Источник: Антон Тарасов

Как сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов, с начала года власти снесли 31 НТО, из которых 15 — в феврале.

— Все они работали без правоустанавливающих документов и не пополняли при этом бюджет города, — отметил он.

недвижимость
торговля