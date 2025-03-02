Власти Минска объяснили вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино»

Власти Минска отреагировали на вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино». Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В ведомстве обратили внимание на то, что указанный лесопарк окружен жилой застройкой. В связи с этим высокая антропогенная нагрузка вместе с неблагоприятными климатическими условиями ведет к уменьшению биологической устойчивости насаждений. Особенно это касается хвойных деревьев. Уточняется, что специалисты Института леса Национальной академии наук указывают на проблему усыхания хвойных деревьев, которая в последние десятилетия стала актуальной не только для Минска, но и в целом для Беларуси. Так, если ранее поражались ели, то с 2016 года наблюдается усыхание сосновых лесов.
Отмечается, что причиной ослаблений и возникновения очагов массового размножения стволовых вредителей (речь идет про короеда-типографа, вершинного и шестизубчатого короедов) называется комплекс стрессовых факторов, основной из которых — глобальное изменение климата. Среди действенных мер с названными вредителями называют сплошные и выборочные санитарные рубки, расчистка территории от валежника. Также указаны своевременные уборка и сжигание порубочных остатков, уборка захламленности.
В ведомстве заметили, что в начале 2025 года в лесопарке «Медвежино» специалистами была проведения сплошная санитарная рубка на участке леса, утратившего биологическую устойчивость. Вместе с тем была убрана захламленность. Указанные работы будут продолжены и далее по причине того, что вредитель быстро распространяется.
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