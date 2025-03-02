Власти Минска объяснили вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино»

В ведомстве обратили внимание на то, что указанный лесопарк окружен жилой застройкой. В связи с этим высокая антропогенная нагрузка вместе с неблагоприятными климатическими условиями ведет к уменьшению биологической устойчивости насаждений. Особенно это касается хвойных деревьев. Уточняется, что специалисты Института леса Национальной академии наук указывают на проблему усыхания хвойных деревьев, которая в последние десятилетия стала актуальной не только для Минска, но и в целом для Беларуси. Так, если ранее поражались ели, то с 2016 года наблюдается усыхание сосновых лесов.