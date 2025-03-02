Госэкспертиза не одобрила проект развязки у старого аэропорта в Ростове

Проектная документация реконструкции автодороги к старому аэропорту с транспортной развязкой получила отрицательное заключение Госэкспертизы. Это следует из решения, опубликованного на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы (ЕГРЗ).
Уточним, что речь идет о реконструкции автомобильной дороги по Берберовской улице от Вересаева до проспекта 40-летия Победы со строительством транспортной развязки на пересечении Берберовской и Вересаева.
На портале указано, что застройщиком является Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. А проект был подготовлен тремя компаниями: «Донтехпроект» из Батайска, а также «Аксинья» и «Инженерный центр “Интеллект” из Ростова. Вероятно, проект отправили на доработку.
Напомним, о планах строительства, которое должно продлиться до конца 2026 года, ростовчанам рассказали в администрации еще в прошлом году. Речь шла о площади в почти 38 га под строительство новой дороги. В том числе шестиполосной дороги от пересечения Вересаева и Берберовской до старого аэропорта по проспекту Шолохова.