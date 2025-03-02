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Шушенское признали самым красивым поселком России

Красноярский край может гордиться — поселок Шушенское теперь в списке 15 самых живописных и востребованных малых населенных пунктов России.

Источник: ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Интерес путешественников к этому месту значительно вырос.

Исследование «Авито Путешествия» определило самые востребованные локации на основе данных о краткосрочной аренде жилья. Шушенское расположилось на 15 позиции.

За 2024 год предложение арендного жилья в Шушенском увеличилось на 42%. При этом спрос рос еще интенсивнее — число бронирований поднялось на 84%.

Стоимость аренды квартиры в поселке составляет около 2300 рублей за сутки. Загородный дом обойдется примерно в 10200 рублей в день.

Первенство в рейтинге получил Светлогорск Калининградской области — курортный город на побережье Балтики. Вторую строчку занял Суздаль Владимирской области. Тройку лидеров завершает Великий Устюг.

В пятерку вошли также Павловск из Воронежской области и Ростов Великий Ярославской области.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае запланировали строительство гостиниц и туристических объектов.

туризм и отдых