В Ростове по просьбе ветеранов вернут ордена Ленина и Отечественной войны

В Ростове-на-Дону после обращения ветеранов вернут на место ордена Ленина и Отечественной войны при въезде в Октябрьский район города. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации донской столицы Александр Скрябин.
— Ветераны боевых действий, которые живут в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Борисовичу Слюсарю с просьбой вернуть на прежнее место постамента орден Ленина и орден Отечественной войны I степени. В 2013 году он был поврежден, и часть элементов была демонтирована, — объяснил сити-менеджер.
По поручению главы региона Александр Скрябин встретился с инициативной группой жителей, чтобы обсудить вопросы реставрации постамента въездной группы. Поддержку предложению по сохранению исторической памяти выразили и в общественной организации «Традиционные ценности».
— Районом будут подготовлены несколько дизайн-проектов, которые затем согласуем с общественностью. Планируем завершить реставрацию объекта к 9 мая, чтобы достойно отметить этот важный юбилей, — заверил Александр Скрябин.