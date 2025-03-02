В Ростове по просьбе ветеранов вернут ордена Ленина и Отечественной войны

— Ветераны боевых действий, которые живут в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Борисовичу Слюсарю с просьбой вернуть на прежнее место постамента орден Ленина и орден Отечественной войны I степени. В 2013 году он был поврежден, и часть элементов была демонтирована, — объяснил сити-менеджер.