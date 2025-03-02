В екатеринбургском метро изменят расписание поездов

В екатеринбургском метро с 3 марта сократят интервалы движения поездов. Об этом сообщает Telegram-канал екатеринбургской подземки.
В часы пик интервал движения между поездами составит от 3 до 4 минут. В выходные график останется тем же — промежутки между составами составят от 9 до 10 минут.
Добавим, что интервалы удалось сократить после пополнения парка екатеринбургской подземки. Составы прошли модернизацию на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Срок их службы продлен на 15 лет. Для перевозки пассажиров обновленные составы планируется запустить в январе 2025 года.
Напомним, что обновление парка Екатеринбургского метрополитена началось несколько лет назад. В апреле 2019 года были закуплены два новых состава, произведенных в Мытищах. Аналогичные составы эксплуатируются на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена и в подземке Нижнего Новогорода, куда недавно ездили на обучение специалисты из Екатеринбурга. Однако акцент в инвестпрограмме подземки уральской столицы был сделан не на покупке новых составов, а на глубоком апгрейде старых. Кроме вышеупомянутых двух поездов, приобретать вагоны больше не планируется. Составы в Мытищах купили для того, чтобы была замена для старых, выводимых из эксплуатации на время их модернизации.