Владимир Ткачёв первый раз за сезон попал в заявку «Авангарда» на выезд

Неделю назад Ткачёв приступил к тренировкам с командой и провёл первое занятие на льду. Однако главный тренер «ястребов» Ги Буше подчеркнул, что клуб не намерен форсировать его возвращение — важно, чтобы игрок был полностью готов к матчам.