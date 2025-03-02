Владимир Ткачёв первый раз за сезон попал в заявку «Авангарда» на выезд

Хоккейный клуб «Авангард» внёс нападающего Владимира Ткачёва в заявку на предстоящую четырёхматчевую выездную серию. Форвард пропустил начало сезона из-за серьёзной травмы, полученной в межсезонье, и до сих пор не выходил на лёд в официальных встречах.
Неделю назад Ткачёв приступил к тренировкам с командой и провёл первое занятие на льду. Однако главный тренер «ястребов» Ги Буше подчеркнул, что клуб не намерен форсировать его возвращение — важно, чтобы игрок был полностью готов к матчам.
Выездная серия стартует 2 марта игрой против московского «Спартака». Затем, 4 марта, омичи встретятся с ХК «Сочи», 6 марта сыграют с нижегородским «Торпедо», а завершат серию 8 марта матчем в Казани против «Ак Барса». Домашняя встреча «Авангарда» состоится 11 марта, когда команда вновь встретится с «Торпедо».