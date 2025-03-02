«Белгоспищепром» сказал, сколько сладостей съедают за год белорусы

Вместе с тем, согласно данным Национального статистического комитета, на 1 января 2024 года в Беларуси проживает 9 миллионов 155 тысяч 978 человек. Отсюда следует, что в среднем на одного белоруса, при учете младенцев, приходится по 21 килограмму сладостей, или по 57 граммов в день. Это примерно половина плитки шоколада.