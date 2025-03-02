«Белгоспищепром» сказал, сколько сладостей съедают за год белорусы. Подробности озвучил заместитель председателя концерна Александр Яковчиц, пишет БелТА.
— Емкость внутреннего рынка кондитерских изделий составляет порядка 192 тыс. т, именно столько сладостей съели белорусы в прошлом году, — уточнил замглавы концерна «Белгоспищером».
По его словам, в стране производят 160 тысяч тонн. При этом примерно 40 тысяч тонн сладостей идет на экспорт. Яковчиц добавил, что импорт необходим еще для ассортимента на полках.
Вместе с тем, согласно данным Национального статистического комитета, на 1 января 2024 года в Беларуси проживает 9 миллионов 155 тысяч 978 человек. Отсюда следует, что в среднем на одного белоруса, при учете младенцев, приходится по 21 килограмму сладостей, или по 57 граммов в день. Это примерно половина плитки шоколада.
Тем временем «Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов.
Ранее премьер-министр Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал сбить цены на помидоры и огурцы в Беларуси.