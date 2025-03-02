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В Омской области состоялся чемпионат «АэроСТЕМ»

В этом масштабном событии приняли участие 54 команды из 15 муниципальных районов региона: Знаменского, Большереченского, Колосовского, Русско-Полянского, Одесского, Саргатского, Полтавского, Омского, Тарского, Крутинского, Калачинского, Исилькульского, Любинского, Тюкалинского, Большереченского и города Омска.

Источник: Om1 Омск

В этом году марафон был включен в программу мероприятий Молодежной столицы России. Организаторами чемпионата выступили Министерство цифрового развития и связи Омской области, ОмГТУ, Центр образования и инноваций «Стем» и региональное движение «Движение Первых».

Первый этап чемпионата «АэроСТЕМ» пройдет по двум направлениям: «АэроСтем» в рамках Фиджитал спорта и «Код полета».

Победители чемпионата «АэроСТЕМ» будут награждены специальным призом от Министерства цифрового развития Омской области. Кроме того, на закрытие состоялся розыгрыш ценных призов от федеральной автошколы «Перекресток».

Напомним, что круглогодичный марафон ИТ-чемпионатов проводится при поддержке Губернатора Омской области.

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