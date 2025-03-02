Новосибирцы могут установить кредитный самозапрет через «Госуслуги» с марта-2025

С 1 марта 2025 года жители Новосибирской области могут запретить оформление кредитов и займов на свое имя через «Госуслуги». В разделе «Штрафы и налоги» доступна функция выбора запрета для банков, МФО или всех организаций, а также ограничение способов оформления — онлайн, лично или оба варианта.