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Новосибирцы могут установить кредитный самозапрет через «Госуслуги» с марта-2025

В Новосибирске сообщили о самозапрете на кредиты.

Источник: РИА "Новости"

С 1 марта 2025 года жители Новосибирской области могут запретить оформление кредитов и займов на свое имя через «Госуслуги». В разделе «Штрафы и налоги» доступна функция выбора запрета для банков, МФО или всех организаций, а также ограничение способов оформления — онлайн, лично или оба варианта.

Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой. Услуга бесплатна, действует бессрочно и вступает в силу через два дня, но ее можно отменить в любое время.

Напомним, что стало известно, как компании подстраиваются под мигрантов в Новосибирске.