Владивосток проводил зиму традиционным сожжением чучела Масленицы

Завершившийся ярким сожжением чучела Масленицы праздник собрал в воскресенье, 2 марта, сотни жителей и гостей Владивостока на набережной Спортивной гавани. Традиционный обряд проводов зимы стал кульминацией масленичных гуляний, сопровождавшихся мастер-классами, концертной программой и тематическими активностями.
По данным пресс-службы администрации города, площадка работала весь день: гостей развлекали фольклорными выступлениями, а для желающих провели уроки по приготовлению блинов. Особый интерес вызвал масленичный столб с призами, куда пытались взобраться самые смелые. На территории также организовали: ярмарку с приморским мёдом, фуд-корт с угощениями, фотозоны в народном стиле.
Перед финальным ритуалом территорию оцепили металлическими ограждениями, а на лёд за главной сценой вывезли соломенное чучело. Для обеспечения безопасности дежурили пожарные расчёты и машина МЧС. За несколько минут до поджигания артисты устроили фаер-шоу, после чего Масленицу подожгли. Чучело полностью сгорело за пять минут, и зрители начали расходиться.
Как отметили организаторы, мероприятие прошло без инцидентов, сохранив баланс между аутентичными традициями и современными форматами досуга.