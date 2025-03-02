Владивосток проводил зиму традиционным сожжением чучела Масленицы

Перед финальным ритуалом территорию оцепили металлическими ограждениями, а на лёд за главной сценой вывезли соломенное чучело. Для обеспечения безопасности дежурили пожарные расчёты и машина МЧС. За несколько минут до поджигания артисты устроили фаер-шоу, после чего Масленицу подожгли. Чучело полностью сгорело за пять минут, и зрители начали расходиться.