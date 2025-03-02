Гидромецентр оценил уровень радиации в Ростовской области в начале весны

По всей территории ЮФО и в частности в Ростовской области, не обнаружено аварийных ситуаций и экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды. Это следует из сообщения Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, по отчету на 1 марта, в зоне радиусом в 100 километров от радиационно-опасных объектов ЮФО, мощность дозы гамма-излучения составляет от 0,09 до 0,15 микрозиверт в час, а рядом с Ростовской атомной электростанцией — от 0,11 до 0,14 микрозиверт в час. Эти показатели, отмечают специалисты, не превышают естественный радиационный фон.
Также синоптики дали прогноз на первый месяц весны в Ростовской области. По словам начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, в марте на Дону потеплеет до +15 градусов, но в начале месяца возможен мороз до −21 градуса, а в середине месяца будет идти снег с дождем.