Гидромецентр оценил уровень радиации в Ростовской области в начале весны

Так, по отчету на 1 марта, в зоне радиусом в 100 километров от радиационно-опасных объектов ЮФО, мощность дозы гамма-излучения составляет от 0,09 до 0,15 микрозиверт в час, а рядом с Ростовской атомной электростанцией — от 0,11 до 0,14 микрозиверт в час. Эти показатели, отмечают специалисты, не превышают естественный радиационный фон.