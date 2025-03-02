В Перми на две недели ограничат движение транспорта на улице Куйбышева

В Перми на участке ул. Куйбышева проведут работы по ремонту сети канализации. На время проведения ремонта ограничат движение транспорта.
Ограничение движения будет действовать с 00:00 3 марта до 00:00 21 марта 2025 года на ул. Куйбышева в районе дома № 111 по улице Куйбышева. Для транспорта выделят одну полосу.
В краевом Минтрансе просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
Со вчерашнего дня, 1 марта, в Перми на улице Карпинского также ограничили движение транспорта. Это связано с переустройством сетей водоснабжения.