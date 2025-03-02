«Амурские Тигрицы» в Хабаровске вновь обыграли команду «Липецк»

В Хабаровске завершился 10-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». На своей площадке во второй раз встретились «Амурские Тигрицы» и команда «Липецк», которую они уже обыгрывали в этом туре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несмотря на то, что у команд существенный отрыв в турнирной таблице, для «тигриц» начало матча получилось несколько сумбурным, да и счет открыли именно гостьи. Главному тренеру хабаровской команды пришлось аж два раза брать тайм-ауты, чтобы привести своих подопечных в чувства. Помогло, и «тигрицы» забрали первую партию со счетом 21:25.
Во втором игровом отрезке хозяйки смогли поймать свою игру и уже не уступали гостьям ни в чем, хотя ошибки, в том числе «детские», все же были. Но девушки смогли убрать в сторону расслабленность — «Липецк» одна из слабейших команд лиги в этом сезоне — и забрали вторую партию со счетом 15:25.
Третий игровой отрезок начался уже с досадных ошибок липчанок, что и привело к ожидаемому результату — 12:25. Впрочем, стоит отдать должное главному тренеру «Амурских Тигриц», который дал немного игрового времени Евгении Басаковой и Анастасии Щуриной, которые оправляются после болезней, и он не прогадал — девушки забрали несколько мячей в пользу хабаровской команды.
— Всех хочу поздравить с победой, но качеством сегодняшней игры мы недовольны — было много помарок, но, тем не менее, мы выстояли и смогли победить. Учтем ошибки на будущий тур, — прокомментировала после матча центральный блокирующий «Амурских Тигриц» Варвара Нарзяева.
Следующий тур «Амурские Тигрицы» проведут в Южно-Сахалинске, он стартует 15 марта, а соперницами станут хозяйки площадки.