«Амурские Тигрицы» в Хабаровске вновь обыграли команду «Липецк»

Во втором игровом отрезке хозяйки смогли поймать свою игру и уже не уступали гостьям ни в чем, хотя ошибки, в том числе «детские», все же были. Но девушки смогли убрать в сторону расслабленность — «Липецк» одна из слабейших команд лиги в этом сезоне — и забрали вторую партию со счетом 15:25.