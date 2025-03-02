В Казахстане откроются новые центры ядерной медицины и тераностики

Министерством здравоохранения для улучшения доступности онкологической помощи в 2024 году введены в эксплуатацию 6 новых линейных ускорителей в 5 регионах страны что позволило увеличить охват лучевой терапией до 41% с ростом на 3,2%, отметила сегодня в своем выступлении на расширенном заседании коллегии глава ведомства Акмарал Альназарова передает DKnews.kz.