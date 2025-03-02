В Казахстане откроются новые центры ядерной медицины и тераностики

Важным шагом для точной диагностики заболеваний и разработки эффективных методов лечения от рака стало открытие 2-х новых центров ПЭТ/КТ и одного циклотронно-производственного комплекса в Алматы.
В ближайшие годы в Казахстане заработают новые центры ядерной медицины в Астане, Актау, Кызылорде, Караганде и Актобе, а также центры тераностики в Алматы, Караганде и Актобе.
Также намечено в этом году строительство здания и оснащение циклотронно-производственным комплексом Института ядерной физики Министерства энергетики в Алматы.
Данные меры позволят обеспечить на 100% охват нуждающихся в онкологической помощи пациентов ПЭТ-диагностикой, инновационными методами лечения и повысить доступность радионуклидной терапии.
Пациенты с тяжелыми диагнозами смогут лечиться рядом с домом, без необходимости ехать за рубеж, в другие города и ждать своей очереди.