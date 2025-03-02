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В Казахстане откроются новые центры ядерной медицины и тераностики

Министерством здравоохранения для улучшения доступности онкологической помощи в 2024 году введены в эксплуатацию 6 новых линейных ускорителей в 5 регионах страны что позволило увеличить охват лучевой терапией до 41% с ростом на 3,2%, отметила сегодня в своем выступлении на расширенном заседании коллегии глава ведомства Акмарал Альназарова передает DKnews.kz.

Источник: Tengrinews.kz

Важным шагом для точной диагностики заболеваний и разработки эффективных методов лечения от рака стало открытие 2-х новых центров ПЭТ/КТ и одного циклотронно-производственного комплекса в Алматы.

В ближайшие годы в Казахстане заработают новые центры ядерной медицины в Астане, Актау, Кызылорде, Караганде и Актобе, а также центры тераностики в Алматы, Караганде и Актобе.

Также намечено в этом году строительство здания и оснащение циклотронно-производственным комплексом Института ядерной физики Министерства энергетики в Алматы.

Данные меры позволят обеспечить на 100% охват нуждающихся в онкологической помощи пациентов ПЭТ-диагностикой, инновационными методами лечения и повысить доступность радионуклидной терапии.

Пациенты с тяжелыми диагнозами смогут лечиться рядом с домом, без необходимости ехать за рубеж, в другие города и ждать своей очереди.

экономика
медицина