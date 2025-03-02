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В Омской области ощутимо подорожало все мясо

За последний месяц в Омской области отмечено существенное подорожание разных видов мяса (за исключением бескостного).

Источник: РИА "Новости"

Такой вывод можно сделать на основании данных Минфина РФ по состоянию на конец февраля 2025 года.

Лидером по росту цен стала говядина: она подорожала на 6,2%, до 563,34 рублей. Тем не менее, стоимость говядины осталась ниже среднестатистической по Сибирскому федеральному округу (СФО) и по России на примерно 40−50 рублей.

Стоимость баранины увеличилась на 1,5%, до 686,14 рублей за килограмм. Как и в случае говядины, показатель среднесибирский и среднероссийский.

Свинина также подорожала, но меньше — на 0,2%, до 336,32 рубля за килограмм. Но цена в Омской области все же ниже, чем в СФО и в России.