Трое детенышей кошачьих лемуров родились в Иркутском зоопарке

Пополнение в Иркутском зоопарке. Кошачьи лемуры вновь стали родителями. На свет появились трое детенышей. Об этом гостям рассказали в соцсетях.
— Итого в семье лемуров теперь восемь «человек», — делятся радостью в зоопарке. — Срочно приходите в Дом Природы понаблюдать за этим чудом. Мамаши чувствуют себя хорошо и находятся вместе с потомством в общем вольере.
Обеспокоенные родительницы не дают людям близко подходить к неокрепшим крохам.
Напомним, в прошлом году, в начале марта, кошачьи лемуры Милана и Чикки обзавелись потомством во второй раз. Ранее у них родился малыш в 2022 году.