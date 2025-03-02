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Трое детенышей кошачьих лемуров родились в Иркутском зоопарке

Теперь в вольере 8 животных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пополнение в Иркутском зоопарке. Кошачьи лемуры вновь стали родителями. На свет появились трое детенышей. Об этом гостям рассказали в соцсетях.

— Итого в семье лемуров теперь восемь «человек», — делятся радостью в зоопарке. — Срочно приходите в Дом Природы понаблюдать за этим чудом. Мамаши чувствуют себя хорошо и находятся вместе с потомством в общем вольере.

Обеспокоенные родительницы не дают людям близко подходить к неокрепшим крохам.

Напомним, в прошлом году, в начале марта, кошачьи лемуры Милана и Чикки обзавелись потомством во второй раз. Ранее у них родился малыш в 2022 году.

флора и фауна