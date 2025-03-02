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В Башкирии подешевели огурцы, гречка, мука и вермишель

Башстат сообщил об изменении цен с 17 по 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в период с 17 по 24 февраля подешевели огурцы, гречка, пшеничная мука, вермишель и сливочное масло. Статистику предоставили аналитики Башстата. Цены представлены за килограмм.

Стоимость гречки упала на 1,93% до 50,29 рублей. Огурцы подешевели на 1,56% до 273,72 рублей.

Пшеничная мука снизилась в цене на 1,39% до 44,36 рублей, вермишель — до 83,57 рублей, а масло сейчас стоит 1071,72 рубля.

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