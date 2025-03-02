В Октябрьском районе Красноярска появятся детский сад, жилые дома и парковка

В Красноярске в районе улиц Лесопарковая и Садовая появятся детский сад, жилые дома, парковка и новые дороги. Об этом рассказали в департаменте градостроительства. Ранее на этой территории были пустыри и более 90 садовых участков. Сейчас там реализуют проект КРТ.