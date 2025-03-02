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В Октябрьском районе Красноярска появятся детский сад, жилые дома и парковка

В Красноярске благоустраивают микрорайон Серебряный.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске в районе улиц Лесопарковая и Садовая появятся детский сад, жилые дома, парковка и новые дороги. Об этом рассказали в департаменте градостроительства. Ранее на этой территории были пустыри и более 90 садовых участков. Сейчас там реализуют проект КРТ.

Инвестор уже возводит два первых дома. Вскоре застройщик приступит к формированию площадки под будущий детсад на 190 мест. Помимо этого компания должна построить многоуровневую парковку на 300 машин и проезды. Освоить территорию планируют до 2033 года.

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