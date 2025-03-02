Для омских мусульман опубликовали расписание на Рамадан

С 1 марта начался священный для всех мусульман месяц Рамадан — время обязательного поста и молитв. Намаз и время приема пищи в этот месяц осуществляются строго по часам и зависят от положения солнца.
Для того, чтобы верующим было легче ориентироваться во времени, на специализированном портале для мусульман опубликовали специальный календарь на Рамадан 2025 года. На нем по омскому времени отмечены часы намаза, сухура и ифтара.
Завершится пост 29 марта с заходом солнца коллективной молитвой. После этого состоится один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам.