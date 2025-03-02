Белорусский врач предупредила о повышении давления из-за употребления закаток. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказала заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.
Специалист заметила: если человек употребляет большое количество маринадов вне зависимости от того, покупные они или же произведенные дома, то о себе может дать знать патология сердечно-сосудистой системы.
— Это отеки, повышение артериального давления, частота сердечных сокращений, — уточнила врач.
Она заметила, что для усиления вкуса закатки употреблять можно, однако не как основной продукт.
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