Житель Канска сменил фамилию в честь криптовалюты

Как сообщают Sibnovosti.ru, молодому человеку не нравилась его прежняя фамилия. Он долго размышлял о замене, пока недавно не получил крупную прибыль от вложений в мемную криптовалюту Ифкоин. За два дня его доход составил около 600 тысяч рублей, что позволило ему уйти с работы в службе доставки.