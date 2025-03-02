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Житель Канска сменил фамилию в честь криптовалюты

Молодой человек из Канска теперь носит фамилию Ифкоин вместо Жирнов.

Источник: РИА "Новости"

22-летний парень решил сменить фамилию после того, как хорошо заработал на одноименной криптовалюте.

Как сообщают Sibnovosti.ru, молодому человеку не нравилась его прежняя фамилия. Он долго размышлял о замене, пока недавно не получил крупную прибыль от вложений в мемную криптовалюту Ифкоин. За два дня его доход составил около 600 тысяч рублей, что позволило ему уйти с работы в службе доставки.

Именно успех в криптоинвестициях подтолкнул его к решению взять новую фамилию. 26 февраля 2025 года он получил официальное свидетельство в ЗАГСе. Теперь ему предстоит обновить все свои документы.

Ранее сообщалось о подорожании госуслуги по смене фамилии.