Житель Канска сменил фамилию в честь криптовалюты

22-летний парень решил сменить фамилию после того, как хорошо заработал на одноименной криптовалюте.
Как сообщают Sibnovosti.ru, молодому человеку не нравилась его прежняя фамилия. Он долго размышлял о замене, пока недавно не получил крупную прибыль от вложений в мемную криптовалюту Ифкоин. За два дня его доход составил около 600 тысяч рублей, что позволило ему уйти с работы в службе доставки.
Именно успех в криптоинвестициях подтолкнул его к решению взять новую фамилию. 26 февраля 2025 года он получил официальное свидетельство в ЗАГСе. Теперь ему предстоит обновить все свои документы.
Ранее сообщалось о подорожании госуслуги по смене фамилии.