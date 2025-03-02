В Пермском крае обнаружили партию опасного для здоровья сыра

Продукция поступила в адрес поставщика пищевых продуктов ООО «Белое Золото». Партия включила: сыр полутвердый «Российский молодой» с мдж в сухом веществе 50%, сыр полутвердый «Белорусское золото» с мдж в сухом веществе 55%, сыр полутвердый «Шелехоккер» со вкусом грецкого ореха с мдж в сухом веществе 50%, сыр полутвердый «Голландский молодой» с мдж в сухом веществе 45%.