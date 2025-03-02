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В Пермском крае обнаружили партию опасного для здоровья сыра

Сыр нескольких сортов завезли в Прикамье из Чувашии.

Источник: Комсомольская правда

На территории Пермского края обнаружили несколько опасных для здоровья сортов сыра, завезенных из Чувашии. Продукцию в ходе мониторинга выявили специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

Сыр произвело ООО «Весна», расположенное в селе Комсомольское. Сырье для его производства поставило неизвестное предприятие — ООО «Любимое молоко».

Продукция поступила в адрес поставщика пищевых продуктов ООО «Белое Золото». Партия включила: сыр полутвердый «Российский молодой» с мдж в сухом веществе 50%, сыр полутвердый «Белорусское золото» с мдж в сухом веществе 55%, сыр полутвердый «Шелехоккер» со вкусом грецкого ореха с мдж в сухом веществе 50%, сыр полутвердый «Голландский молодой» с мдж в сухом веществе 45%.

Вся продукция не соответствует требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Производственные ветеринарные сопроводительные документы были аннулированы 23 января 2025 года.

Предприятия торговли просят принять меры по недопущению небезопасной сырной продукции в оборот.