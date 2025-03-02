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В Беларуси начнут выдавать автомобильные номера с 8-м регионом

В Минске при регистрации авто будут выдавать номера с 8-м регионом. Дело в том, что заканчиваются регистрационные знаки под цифрой 7, сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Об этом пишет Onliner.

Источник: abw.by

Год назад в Минске автовладельцам выдавали регистрационные знаки серии XM. Тогда свободными были шесть комбинаций букв — XН, XO, XР, XС, XT, XX. В этом году в ГАИ уже стали выдавать регзнаки серии XX.

Таким образом, сейчас для легковых автомобилей знаки региона под цифрой 7 заканчиваются. Потому в Минске перейдут на один из резервных символов кодов регионов — 8. Он будет означать те же столичные машины.

Как отмечает Onliner, это станет хорошей новостью для любителей красивых номеров. Старые уже давно закончились и их нередко продавали с рук по высоким расценкам. Теперь такие номера станут доступными по официальной стоимости ГАИ.

Сейчас выбор регистрационных знаков с желаемой комбинацией цифр и букв обходится в 10 базовых величин, или 420 рублей. А их изготовление в индивидуальном порядке — 60 базовых величин (2520 рублей).