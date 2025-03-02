В Беларуси начнут выдавать автомобильные номера с 8-м регионом

Год назад в Минске автовладельцам выдавали регистрационные знаки серии XM. Тогда свободными были шесть комбинаций букв — XН, XO, XР, XС, XT, XX. В этом году в ГАИ уже стали выдавать регзнаки серии XX.
Таким образом, сейчас для легковых автомобилей знаки региона под цифрой 7 заканчиваются. Потому в Минске перейдут на один из резервных символов кодов регионов — 8. Он будет означать те же столичные машины.
Как отмечает Onliner, это станет хорошей новостью для любителей красивых номеров. Старые уже давно закончились и их нередко продавали с рук по высоким расценкам. Теперь такие номера станут доступными по официальной стоимости ГАИ.
Сейчас выбор регистрационных знаков с желаемой комбинацией цифр и букв обходится в 10 базовых величин, или 420 рублей. А их изготовление в индивидуальном порядке — 60 базовых величин (2520 рублей).