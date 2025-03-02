«Атомные уроки» стартовали в Казахстане

В этот же день ребята из Акколя также присоединились к «Атомному уроку», где занятие провёл руководитель Информационного центра по атомным технологиям Астаны Сеит Алиев. Участники узнали о преимуществах применения атомных технологий и их роли в устойчивом развитии.