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«Атомные уроки» стартовали в Казахстане

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. «Атомные уроки» стартовали в Казахстане, сообщает Госкорпорация «Росатом» в Центральной Азии.

Источник: Госкорпорация "Росатом" в Центральной Азии

Свыше 800 школьников республики примут участие в интерактивных лекциях, организованных при поддержке «Росатома».

Проект стартовал в Байконуре, колыбели мировой космонавтики, в день первого в 2025 году космического запуска. Более 150 старшеклассников Байконура уже познакомились с современными разработками в сфере освоения дальнего космоса и узнали о значении атомной отрасли.

Занятие в своём роде уникально: ребята узнали много нового о современных разработках в сфере освоения дальнего космоса.

учитель химии из Оренбурга Дмитрий Кузякин

В этот же день ребята из Акколя также присоединились к «Атомному уроку», где занятие провёл руководитель Информационного центра по атомным технологиям Астаны Сеит Алиев. Участники узнали о преимуществах применения атомных технологий и их роли в устойчивом развитии.

Цикл «Атомных уроков» в год 80-летия атомной промышленности продолжится по всей стране, знакомя школьников с передовыми атомными технологиями и помогая им выбирать путь в высокотехнологичных отраслях.

образование