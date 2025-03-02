«Атомные уроки» стартовали в Казахстане

Свыше 800 школьников республики примут участие в интерактивных лекциях, организованных при поддержке «Росатома».
Проект стартовал в Байконуре, колыбели мировой космонавтики, в день первого в 2025 году космического запуска. Более 150 старшеклассников Байконура уже познакомились с современными разработками в сфере освоения дальнего космоса и узнали о значении атомной отрасли.
Занятие в своём роде уникально: ребята узнали много нового о современных разработках в сфере освоения дальнего космоса.
В этот же день ребята из Акколя также присоединились к «Атомному уроку», где занятие провёл руководитель Информационного центра по атомным технологиям Астаны Сеит Алиев. Участники узнали о преимуществах применения атомных технологий и их роли в устойчивом развитии.
Цикл «Атомных уроков» в год 80-летия атомной промышленности продолжится по всей стране, знакомя школьников с передовыми атомными технологиями и помогая им выбирать путь в высокотехнологичных отраслях.