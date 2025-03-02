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О непогоде на трассе М-4 «Дон» предупредили водителей Ростовской области

Дорожная ситуация осложнится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 2 марта.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 2 марта, в Ростовской области на федеральной автодороге М-4 «Дон» осложнится ситуация. Об этом водителей, которые будут ехать по этой трассе, предупредили в ГК «Автодор». Как следует из сообщения, непогода затронет не только донской регион, но и другие на пути следования транспортной артерии.

— Днем и вечером в Московсковской и Тульской областях пройдет мокрый снег, температура ожидается на уровне от −2 до +1 градуса, — предупредили дорожники. — В Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае местами пройдет слабый снег.

Напомним, предыдущее предупреждение от дорожников поступало 28 февраля. Во время снега, дождя водителям рекомендуют не набирать высокую скорость, неукоснинтельно держать дистанцию и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.