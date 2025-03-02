В Воронеже умерла известная актриса

Печальная новость пришла из воронежского театра драмы: 1 марта скончалась Тамара Семенова. Народной артистке России было 78 лет. При этом Тамара Ивановна до последнего выходила на сцену — в сентябре 2024 театр поставил драму «Визит дамы» с ней в главной роли.