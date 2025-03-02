В Воронеже умерла известная актриса

Печальная новость пришла из воронежского театра драмы: 1 марта скончалась Тамара Семенова. Народной артистке России было 78 лет. При этом Тамара Ивановна до последнего выходила на сцену — в сентябре 2024 театр поставил драму «Визит дамы» с ней в главной роли.
Тамара Семенова пришла в труппу Кольцовского театра в 1965 году студенткой 3 курса Воронежского филиала ЛГИТМИКа. За полвека служения воронежской сцене артистка сыграла около сотни разноплановых ролей — от острохарактерных персонажей до социальных и лирических героинь.
В 2003 году Тамара Семенова получила звание «Народный артист РФ», она неоднократно становилась лауреатом областных театральных конкурсов. Была награждена Почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2016) и «За добросовестный труд и профессионализм» (2021).
Прощание с Тамарой Семеновой состоится 3 марта в 13.00 в зале прощальных церемоний крематория (ул. Героев Сибиряков 2/1).
Светлая память…