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Их с каждым днем становится все меньше и меньше: Сколько в Молдове осталось ветеранов Великой Отечественной войны

По данным министерства обороны, большинство ветеранов проживает в Кишиневе.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове осталось всего 29 ветеранов Великой Отечественной войны.

По данным министерства обороны, большинство из них проживает в Кишиневе — всего семь человек.

В Бельцах живут четверо ветеранов, по три — в Бричанах и Окнице, два — в Фалештах.

В других районах, таких как Сорокский, Единецкий, Штефан-Водский, зарегистрировано по одному ветерану.

Самому младшему из ветеранов, проживающему в Сорокском районе, 97 лет. Старейшему, которому 106 лет, повезло дожить до этого возраста в Кишиневе.

Недавно 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник Василий Семенович Литвинов встретился с учащимися старших классов школ Комрата.