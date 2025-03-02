Их с каждым днем становится все меньше и меньше: Сколько в Молдове осталось ветеранов Великой Отечественной войны

В Молдове осталось всего 29 ветеранов Великой Отечественной войны.
По данным министерства обороны, большинство из них проживает в Кишиневе — всего семь человек.
В Бельцах живут четверо ветеранов, по три — в Бричанах и Окнице, два — в Фалештах.
В других районах, таких как Сорокский, Единецкий, Штефан-Водский, зарегистрировано по одному ветерану.
Самому младшему из ветеранов, проживающему в Сорокском районе, 97 лет. Старейшему, которому 106 лет, повезло дожить до этого возраста в Кишиневе.
Недавно 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник Василий Семенович Литвинов встретился с учащимися старших классов школ Комрата.