Астроном Еленин: Земля остается беззащитной перед «дневными» астероидами

«С момента падения Челябинского метеорита прошло уже 12 лет, и я могу с сожалением констатировать, что человечество ничего не сделало для закрытия этой бреши в виде так называемых “дневных” астероидов, которые сближаются с Землей днем, летят со стороны Солнца. Такие проекты разрабатываются в нашей стране. Астрономы знают, что делать, поэтому нельзя сказать, что мы сидим сложа руки в полном неведении и не понимаем, как же нам себя защитить. Но, к сожалению, это не только вопрос науки, но и вопрос финансирования и создания реальных оптических систем, которые эту проблему решат», — сказал он.