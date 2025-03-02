Астроном Еленин: Земля остается беззащитной перед «дневными» астероидами

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Человечество в течение 12 лет после падения Челябинского метеорита ничего не сделало для защиты планеты от «дневных» астероидов, которые не видны в телескопы, сообщил в интервью ТАСС астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
Он напомнил, что Челябинский метеорит, упавший 15 февраля 2013 года, «находился на орбите, которая с Земли наблюдается не полностью, а в определенные периоды». При этом он летел со стороны Солнца, что свело к нулю шансы его обнаружения наземными оптическими телескопами.
«С момента падения Челябинского метеорита прошло уже 12 лет, и я могу с сожалением констатировать, что человечество ничего не сделало для закрытия этой бреши в виде так называемых “дневных” астероидов, которые сближаются с Землей днем, летят со стороны Солнца. Такие проекты разрабатываются в нашей стране. Астрономы знают, что делать, поэтому нельзя сказать, что мы сидим сложа руки в полном неведении и не понимаем, как же нам себя защитить. Но, к сожалению, это не только вопрос науки, но и вопрос финансирования и создания реальных оптических систем, которые эту проблему решат», — сказал он.
Полный текст интервью будет опубликован в 16:00 мск.