Волгоградцам напомнили о местах для укрытия в случае ЧС

Гордума Волгограда опубликовала список укрытий на случай ЧС. Теперь каждый житель может узнать, куда бежать, если прозвучит тревога. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме, подробный перечень подземных укрытий, подвалов, станций скоростного трамвая на территории всех 8 районов находится в общем доступе.
В списке указаны точные адреса, площади и рассчитанная вместимость каждого укрытия. Это значит, что жители могут заранее ознакомиться с ближайшими пунктами безопасности.
Документ поможет быстро найти подходящее место в случае необходимости. Подробности о каждом районе вы найдете в опубликованном списке.