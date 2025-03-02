Волгоградцам напомнили о местах для укрытия в случае ЧС

Гордума Волгограда опубликовала список укрытий на случай ЧС. Теперь каждый житель может узнать, куда бежать, если прозвучит тревога. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме, подробный перечень подземных укрытий, подвалов, станций скоростного трамвая на территории всех 8 районов находится в общем доступе.