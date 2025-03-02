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Волгоградцам напомнили о местах для укрытия в случае ЧС

Для жителей Волгограда опубликовали список укрытий.

Источник: Комсомольская правда

Гордума Волгограда опубликовала список укрытий на случай ЧС. Теперь каждый житель может узнать, куда бежать, если прозвучит тревога. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме, подробный перечень подземных укрытий, подвалов, станций скоростного трамвая на территории всех 8 районов находится в общем доступе.

В списке указаны точные адреса, площади и рассчитанная вместимость каждого укрытия. Это значит, что жители могут заранее ознакомиться с ближайшими пунктами безопасности.

Документ поможет быстро найти подходящее место в случае необходимости. Подробности о каждом районе вы найдете в опубликованном списке.

МЧС