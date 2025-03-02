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Омский хирург получил знак отличия «За мужество и спасение жизни»

Хирург Марьяновской ЦРБ награжден знаком отличия «За мужество и спасение жизни».

Отправившись по контракту в зону СВО, Александр Максименко проводил сложнейшие операции раненым бойцам. Об этом в воскресенье, 2 марта 2025 года, сообщили в Минздраве Омской области.

Житель Марьяновки после 43 лет практики в медицине полгода отработал в военном госпитале. В сентябре 2023 года Александр Максименко подписал контракт и отправился на передовую в медицинскую роту. Изначально в его задачу входило эвакуировать раненых в госпиталь, затем начмед бригады предложил поработать в военной больнице.

«Я потомственный казак, все мои деды и прадеды воевали. Конечно же, я не мог остаться в стороне от того, что в мире происходит. В госпитале отработал 5 месяцев. В основном это были минно-взрывные травмы. Я не считал, сколько жизней спас, просто выполнял свою работу. Но было, что за сутки в нашу медроту обратилось более 70 раненых бойцов», — признается Александр Максименко.

Работать и спасать бойцов часто приходилось в опасных условиях, когда в операционную могли прилететь снаряды.

За высокопрофессиональную работу хирург Марьяновской ЦРБ был отмечен знаком отличия «За мужество и спасение жизни». Героизмом своего земляка гордятся коллеги и, конечно, семья Александра Максименко: супруга, четверо детей и пятеро внуков.