Еще один зимник открыли в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сейчас в регионе действуют шесть областных и 47 муниципальных ледовых переправ, из них 28 плановых (Балаганский — одна, Бодайбинский — три, Братский — три, Катангский — четыре, Нижнеудинский — два, Усольский — одна, Усть-Кутский — четыре, Чунский — две, Шелеховский — две, Усть-Удинский — одна, Мамско-Чуйский — две, Жигаловский — одна, Усть-Илимский — одна, Ольхонский — одна) и 25 внеплановых (Катангский — восемь, Киренский — семь, Тайшетский — шесть, Нижнеилимский — две, Тулунский — одна, Качугский — одна).