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Еще один зимник открыли в Иркутской области

В эксплуатацию ввели переправу в Мамско-Чуйском районе.

Источник: МЧС РФ

53 ледовую переправу открыли в Приангарье для безопасного проезда транспортных средств по льду. В эксплуатацию ввели зимник в Мамско-Чуйском районе на реке Витим — Мама — Тетеринск — Горно-Чуйский. Её протяженность составляет 3 тысячи метров, ширина — 10 метров, грузоподъемность — 15 тонн, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сейчас в регионе действуют шесть областных и 47 муниципальных ледовых переправ, из них 28 плановых (Балаганский — одна, Бодайбинский — три, Братский — три, Катангский — четыре, Нижнеудинский — два, Усольский — одна, Усть-Кутский — четыре, Чунский — две, Шелеховский — две, Усть-Удинский — одна, Мамско-Чуйский — две, Жигаловский — одна, Усть-Илимский — одна, Ольхонский — одна) и 25 внеплановых (Катангский — восемь, Киренский — семь, Тайшетский — шесть, Нижнеилимский — две, Тулунский — одна, Качугский — одна).