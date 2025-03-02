В Пермском округе трудоустроится четвертый чиновник из администрации Перми

Администрацию Пермского муниципального округа с начала года пополнил уже четвертый чиновник из Перми. В соседний с городом округ на работу переехал первый заместитель главы Мотовилихинского района Радик Назаров.
Бывший городской чиновник займет пост начальника управления по развитию инфраструктуры окружной администрации. Он проходит необходимые для трудоустройства процедуры.
Ранее из администрации Перми для работы в Пермском округе уволились: первый заместитель главы Ольга Андрианова, начальник департамента градостроительства Мария Норова и начальник управления внешнего благоустройства Дмитрий Мясоедов, напомнил «Коммерсант-Прикамье».