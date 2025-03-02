Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До минус 28 опустятся столбики термометров на Южном Урале в ночь на 3 марта

До минус 28 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на 3 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -4° 5 м/с 46% 762 мм рт. ст. +4°

По информации синоптиков, в понедельник сохранится переменная облачность, на юге местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления, ночью и утром кое-где — туманы. Ветер южной четверти 2−7 м/с.

Температура воздух 3 марта ночью минус 17−22, в горах — до 14, в низинах — до 28 градусов, днем от минус 4 до плюс 1, в низинах — до 10 мороза.

Непосредственно в Челябинске в первый рабочий понедельник марта преимущественно без осадков, предстоящей ночью минус 17−19, днем минус 1−3.

Добавим, из-за слабого ветра и ночной инверсии в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 3 марта в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше и Магнитогорске действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени опасности, смог).