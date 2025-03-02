Автобусы в Польшу, грузовики в Литву — ситуация с очередями на границе с ЕС

По данным ведомства на 12:00, скопления легковушек отмечаются только на польском направлении — в ПП «Брест» стоит 190 авто.
Грузовики стоят в двух направления — на Литву и Польшу.
На границе с Литвой в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» стоят 270 и 300 фур соответственно.
В пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польше скопилось 150 большегрузов.
Скопления автобусов фиксируется на границе Беларуси и Польши. В ПП «Брест» в воскресенье днем стоит 9 автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.