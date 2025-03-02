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Автобусы в Польшу, грузовики в Литву — ситуация с очередями на границе с ЕС

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Очереди более чем из 900 машин скопились на границах Беларуси со странами Евросоюза в воскресенье, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства на 12:00, скопления легковушек отмечаются только на польском направлении — в ПП «Брест» стоит 190 авто.

Грузовики стоят в двух направления — на Литву и Польшу.

На границе с Литвой в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» стоят 270 и 300 фур соответственно.

В пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польше скопилось 150 большегрузов.

Скопления автобусов фиксируется на границе Беларуси и Польши. В ПП «Брест» в воскресенье днем стоит 9 автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС