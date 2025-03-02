Мэр Красноярска рассказал об «эфиопских» блинах

Накануне праздника мэр столицы региона Владислав Логинов опубликовал пост с рассказом об «эфиопских» блинах, а также поделился рецептом от жены.
Глава Красноярска опубликовал теплые воспоминания о том, как во время его службы в Эфиопии повар готовил блины на Масленицу.
«Пусть они и были приготовлены на воде, но напоминали нам о Родине и семье», — отметил глава города.
Он также рассказал о домашнем рецепте блинов от своей жены. Для приготовления нежных и тонких блинов супруга мэра использует два яйца, щепотку соли, две столовые ложки сахара, молоко и муку до нужной консистенции, а также немного разогретого подсолнечного масла.
«С Масленицей, красноярцы!» — резюмировал мэр.
Ранее в Роспотребнадзоре поделились секретами полезных блинов.