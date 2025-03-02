Мэр Красноярска рассказал об «эфиопских» блинах

Он также рассказал о домашнем рецепте блинов от своей жены. Для приготовления нежных и тонких блинов супруга мэра использует два яйца, щепотку соли, две столовые ложки сахара, молоко и муку до нужной консистенции, а также немного разогретого подсолнечного масла.