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Под Ростовом рыбак поймал огромную щуку с окрасом как в Приморье

Ростовский рыбак поймал огромную щуку и поделился секретом успешной ловли.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом рыбак из Новочеркасска поймал огромную щуку с необычным окрасом. Мужчина поделился радостью, показав свой трофей в социальных сетях, и объяснил, почему щука оказалась нехарактерного для донских сородичей цвета.

Как оказалось, зубастую рыбу он выловил в Аксайском районе.

— Щука прекрасно маскируется, ожидая в засаде жертву. «Камуфляж» адаптируется под среду обитания, — объясняет рыбак. — Поскольку в этом водоеме дно илистое, то и у рыбы оказался столь темный окрас, хотя об более типичен для щук в Приморье и на Дальнем Востоке.

Поймать зубастую хищницу непросто, и дончанин поделился своим секретом удачной рыбалки.

— С утра было −16 градусов, атмосферное давление — высокое. Соответстввенно, рыба была малоактивна и не перемещалась. Так что пришлось перемещаться мне, попутно меняя горизонт расположения живца.