Под Ростовом рыбак поймал огромную щуку с окрасом как в Приморье

— Щука прекрасно маскируется, ожидая в засаде жертву. «Камуфляж» адаптируется под среду обитания, — объясняет рыбак. — Поскольку в этом водоеме дно илистое, то и у рыбы оказался столь темный окрас, хотя об более типичен для щук в Приморье и на Дальнем Востоке.