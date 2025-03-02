Под Ростовом рыбак поймал огромную щуку с окрасом как в Приморье

Под Ростовом рыбак из Новочеркасска поймал огромную щуку с необычным окрасом. Мужчина поделился радостью, показав свой трофей в социальных сетях, и объяснил, почему щука оказалась нехарактерного для донских сородичей цвета.
Как оказалось, зубастую рыбу он выловил в Аксайском районе.
— Щука прекрасно маскируется, ожидая в засаде жертву. «Камуфляж» адаптируется под среду обитания, — объясняет рыбак. — Поскольку в этом водоеме дно илистое, то и у рыбы оказался столь темный окрас, хотя об более типичен для щук в Приморье и на Дальнем Востоке.
Поймать зубастую хищницу непросто, и дончанин поделился своим секретом удачной рыбалки.
— С утра было −16 градусов, атмосферное давление — высокое. Соответстввенно, рыба была малоактивна и не перемещалась. Так что пришлось перемещаться мне, попутно меняя горизонт расположения живца.