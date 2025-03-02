Омские онкологи начали оказывать выездную помощь жителям села

Врачи Центра амбулаторной онкологической помощи при КМСЧ № 7 стали практиковать выезды в муниципальные районы Омской области. Как отметили в региональном минздраве, это повышает доступность специализированных консультаций для жителей села.
Бригада врачей-онкологов побывала уже побывала в Муромцевской и Нижнеомской ЦРБ, где провела прием пациентов, нуждающихся в осмотрах и консультациях.
«Своевременность прохождения осмотра и обследований — залог успешного лечения и длительной ремиссии. На выезде врач может решить множество задач: провести диспансерный осмотр и диагностику, сформировать список пациентов, которым требуется помощь в условиях города», — отметила важность такой формы работы врач-онколог КМСЧ № 7 Евгения Токарева.
В целом помощь врачей-онкологов КМСЧ № 7, не выезжая в город, уже смогли получить сто сельских жителей. Подобные выезды до конца года бригада онкологов будет осуществлять каждый месяц.