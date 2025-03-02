«Царапают, кладут гвозди, оплевывают». ЖЭУ рассказала о проблемной парковке в одном из районов Минска

ЖЭУ сказала про минскую парковку, где царапают и оплевывают авто. Подробности в эфире ОНТ озвучила заместитель директора ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.
Специалист заметила, что это единственная парковка, с которой есть проблемы.
Эта парковка единственная, с которой у нас вот такие проблемы.
— Только тут они воюют и царапают, и гвозди ложат, и оплевывают эти машины, — уточнила представитель ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.
Ранее ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами.
А еще ЖКХ Минска сказало об обязательных работах при благоустройстве дворов: «Ремонт подъездов, замена каруселей, обрезка деревьев».
Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям из-за летних шин.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 2 марта, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».