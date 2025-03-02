Школу, сквер и улицу в Иркутске назовут в честь Героя России Дьяконова

Школу, сквер и улицу в Иркутске назовут в честь самого молодого Героя России из Иркутска Эдуарда Дьяконова. Ранее в его честь открыли памятную доску и провели выставку.
За всю свою жизнь, хоть и непродолжительную, но достойную, парень стал примером для многих. И даже оказавшись под прицельным обстрелом врага, 20-летний рядовой принял единственное правильное для себя решение — пожертвовать собой ради других. Радист-разведчик погиб 24 марта 2022 года в Мариуполе, накрыв своим телом гранату и дав 13 сослуживцам шанс уйти.
Напомним, что в Иркутской области четыре бойца имеют статус Героя России. 1,7 тысячи человек награждены орденами Мужества и медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».