Школу, сквер и улицу в Иркутске назовут в честь Героя России Дьяконова

За всю свою жизнь, хоть и непродолжительную, но достойную, парень стал примером для многих. И даже оказавшись под прицельным обстрелом врага, 20-летний рядовой принял единственное правильное для себя решение — пожертвовать собой ради других. Радист-разведчик погиб 24 марта 2022 года в Мариуполе, накрыв своим телом гранату и дав 13 сослуживцам шанс уйти.