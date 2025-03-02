Власти Минска сказали, кто может установить шлагбаум при въезде во двор. Подробности на ОНТ сообщил первый заместитель главы администрации Первомайского района Максим Соколов.
По его словам, тот, кто владеет земельным участком, может установить шлагбаум при въезде во двор.
— То есть, земельный участок, на котором располагается дом, должен находиться на правах пользования в товариществе собственников, — акцентировал внимание первый замглавы администрации Первомайского района.
Соколов уточнил, что в том числе речь идет и про парковочные места, которые строились к дому.
Ранее ЖКХ Минска сказало об обязательных работах при благоустройстве дворов: «Ремонт подъездов, замена каруселей, обрезка деревьев».
Тем временем власти Минска объяснили вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино».
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 2 марта, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».