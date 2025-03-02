В Ростове в связи с матчем «Ростов» — «Динамо» изменят схему движения автобусов

В воскресенье, 2 марта, в Ростове-на-Дону будет изменена схема движения для нескольких автобусных маршрутов. Это связано с проведением в 19:30 футбольного матча «Ростов» — «Динамо» на стадионе «Ростов Арена».
— Для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном автобусном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановки «Аллея “Ростов Арена” на Восточном шоссе, — рассказали в Департаменте транспорта донской столицы.
Уточняется, что через этот же остановочный пункт проходят автобусные маршруты № 8, 49, 65а и 75.
— Схема движения автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 с 18:00 до 22:30 будет продлена до ТРК «МЕГАМАГ». Посадка и высадка пассажиров будет выполняться на остановочном пункте «Аллея “Ростов-Арена”, — добавили в департаменте.