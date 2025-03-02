В Ростове в связи с матчем «Ростов» — «Динамо» изменят схему движения автобусов

— Схема движения автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 с 18:00 до 22:30 будет продлена до ТРК «МЕГАМАГ». Посадка и высадка пассажиров будет выполняться на остановочном пункте «Аллея “Ростов-Арена”, — добавили в департаменте.