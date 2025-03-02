Белорусский врач предупредила об артрите и артрозе при хрусте в коленях

Специлист обратила внимание на то, что хруст в коленях может указывать на растяжение сустава, возрастные изменения, которые связаны с его деформацией. Она добавила, что хруст может говорить про наследственные заболевания хрящевой и соединительной тканей, а также артрите, артрозе, изменении осадки.