Белорусский врач предупредила об артрите и артрозе при хрусте в коленях. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказала заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго, передает sb.by.
Специлист обратила внимание на то, что хруст в коленях может указывать на растяжение сустава, возрастные изменения, которые связаны с его деформацией. Она добавила, что хруст может говорить про наследственные заболевания хрящевой и соединительной тканей, а также артрите, артрозе, изменении осадки.
Кавриго подчеркивает, что к врачу следует обратиться в том случае, если слышны одиночные щелчки с ощущением механического сдвига. В озвученном случае есть вероятность того, что нарушена биомеханика колена.
— Если вы обнаружили у себя такую проблему, как хруст в коленях, необходимо обратиться к травматологу-ортопеду, который назначит необходимое обследование, — поясняет врач.
По ее словам, в качестве обследования могут быть назначены КТ, МРТ, рентгенография, пункция сустава, а также сдача анализов.
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