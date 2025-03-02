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Новосибирская блогерша Хаметова заявила, что заработала первые деньги в 4 года

Она рассказала, на что их потратила.

Источник: Комсомольская правда

Юная блогерша из Новосибирска Милана Хаметова сделала неожиданное признание в новом выпуске развлекательного шоу «ЛПШКИ».

— Я заработала свои первые деньги в 4 годика, работая моделью. Не помню, какую именно сумму. Зато помню, на что именно я эти деньги потратила. Я тогда купила подарок своему дедушке. Я купила ему халатик и полотенце, чтобы он ходил в баню. Это было очень классно! — рассказала девочка.

Напомним, что уже совсем скоро Милана Хаметова собирается выступить в Новосибирске в рамках своего первого тура по стране. Согласно публикации в ее соцсетях, блогерша даст концерт в родном городе 15 марта.