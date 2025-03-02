Новосибирская блогерша Хаметова заявила, что заработала первые деньги в 4 года

— Я заработала свои первые деньги в 4 годика, работая моделью. Не помню, какую именно сумму. Зато помню, на что именно я эти деньги потратила. Я тогда купила подарок своему дедушке. Я купила ему халатик и полотенце, чтобы он ходил в баню. Это было очень классно! — рассказала девочка.